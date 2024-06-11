Тысячи орловцев попросили сохранить им прожиточный минимум

Жители региона пытаются спасти хоть часть своих денег от взыскания.

В Орловской области в 2024 году от граждан в подразделения Управления ФССП России поступило более 2800 заявлений о сохранении прожиточного минимума. Многие должники подают их через портал Госуслуг. Как пояснили в пресс-службе регионального УФССП, речь идет о механизме, позволяющем должникам оставить в неприкосновенности от списания в рамках исполнительного производства часть своих денежных средств. Надо помнить о том, что автоматически прожиточный минимум не сохраняется, гражданин должен сам подать заявление. А сам порядок не распространяется при подаче заявления о сохранении прожиточного минимума непосредственно в кредитную организацию.

«Граждане могут воспользоваться сервисом подачи ходатайств в ФССП России на портале Госуслуг или обратиться к помощи робота Макса, указав «прожиточный минимум», и интерактивный помощник предложит заполнить заявление, – подсказали в пресс-службе УФССП. – Для подачи заявления необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка».

Также надо указать свою социальную категорию, например, трудоспособный гражданин или пенсионер, и приложить к заявлению документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода. Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или другие люди на иждивении, то размер защищенной от взыскания суммы можно увеличить. Но в данном случае такое решение принимается по суду. Соответственно, судебное решение тоже необходимо приложить к заявлению.

«Однако воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума могут не все должники, – предупредили в службе судебных приставов. – Такое право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением».

ИА «Орелград»