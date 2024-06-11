На Орловщине иммиграция превысила эмиграцию

Таковы итоги первого квартала текущего года.

О них рассказали в Орёлстате.

За данный период в Орловскую область из стран дальнего зарубежья переехал 41 человек. В свою очередь, из нашего региона в иностранные государства, входящие в данную категорию, уехали 16 теперь уже бывших орловцев.

Таким образом, иммиграция превысила эмиграцию на 25 человек. Отметим, что год назад (в аналогичном периоде с января по март) это соотношение было другим. Тогда в регион переехали 15 экс-иностранцев, а покинули Орловщину 19 человек.

Всего за первый квартал 2024-го в Орловщину на постоянное место жительства перебрались 2293 человека. «С концами» покинули родной регион 2622 гражданина. В январе-марте минувшего года эти показатели составляли, соответственно, 2281 и 2677 человек.

ИА «Орелград»