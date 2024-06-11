Орловцы жалуются на «квест» в поликлинике №3

11.6.2024 | 12:40 Медицина, Новости

Её ремонт существенно затянулся.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Тема обсуждалась во время прямого эфира губернатора Андрея Клычкова. Комментарий оставила в соцсетях одна из жительниц города.

«Устроили квест для пациентов. Чтобы попасть к специалистам, надо спуститься в подвал, пройти всё здание, подняться без лифта на третий этаж… и только там сможете получить консультацию врача», – рассказала женщина.

Ей ответили с аккаунта Департамента здравоохранения Орловской области. Впрочем, чиновники не сказали ничего нового. Депздрав пояснил, что неудобства связаны с ремонтом, а сроки его окончания можно узнать, направив сообщение в Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Поликлинику №3 должны были сдать ещё в минувшем году. Однако работы затянулись. К тому же в первоначальный проект пришлось вносить изменения и дополнения.

В марте в поликлинике побывал спикер облсовета Леонид Музалевский.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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