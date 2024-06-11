Орловцы жалуются на «квест» в поликлинике №3

Её ремонт существенно затянулся.

Тема обсуждалась во время прямого эфира губернатора Андрея Клычкова. Комментарий оставила в соцсетях одна из жительниц города.

«Устроили квест для пациентов. Чтобы попасть к специалистам, надо спуститься в подвал, пройти всё здание, подняться без лифта на третий этаж… и только там сможете получить консультацию врача», – рассказала женщина.

Ей ответили с аккаунта Департамента здравоохранения Орловской области. Впрочем, чиновники не сказали ничего нового. Депздрав пояснил, что неудобства связаны с ремонтом, а сроки его окончания можно узнать, направив сообщение в Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Поликлинику №3 должны были сдать ещё в минувшем году. Однако работы затянулись. К тому же в первоначальный проект пришлось вносить изменения и дополнения.

В марте в поликлинике побывал спикер облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»