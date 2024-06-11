Орловца оштрафовали за вызывающие видеозаписи

Они размещались в интернете в свободном доступе.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Известно, что законодательство нарушил житель Глазуновского района. Он публиковал в интернете сомнительные видеозаписи. Ролики были доступны всем желающим.

Записи содержали высказывания, направленные на возбуждение ненависти или вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов. В итоге в отношении мужчины возбудили административное дело.

Глазуновский районный суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Кроме того, записи были удалены из свободного доступа в интернете.

ИА «Орелград»