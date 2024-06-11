В ОГУ имени Тургенева установили тактильные NFC-наклейки

Это специальные устройства для слабовидящих.

Как рассказали в вузе, там размещено 35 таких наклеек. Они есть в главном корпусе ОГУ имени Тургенева, на социальном факультете и в фундаментальной библиотеке университета.

Слабовидящий человек, дотрагиваясь смартфоном до наклейки, получает аудиосообщение – тифлокомментарий. Так он может узнать номер аудитории, название кафедры или деканата.

Также стикеры дополняют таблички Брайля. Благодаря такой новинке слабовидящим не потребуется помощь посторонних людей.

Разработка принадлежит орловской компании «Бред», которую возглавляет Даниил Бредихин, амбассадор и партнёр центра «Мой бизнес». ОГУ имени Тургенева – второй вуз в России, внедривший её в своих стенах. Ранее, в конце минувшего года, такие стикеры появились в Иркутском государственном университете.

ИА «Орелград»