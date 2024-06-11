В Орле призвали усилить ответственность чиновников за бюджет

Также горсовет призвал повысить эффективность администрирования доходов.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский горсовет народных депутатов рассмотрел представленный мэром отчет об исполнении бюджета города Орла за 2023 год. Он был утвержден: по доходам в сумме 14,923 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 15,496 миллиарда рублей. Дефицит городского бюджета по итогам прошлого года составил 573,046 миллиона рублей. В связи с этим городской парламент направил несколько рекомендаций администрации города Орла, призвав, в частности, принять меры по эффективному использованию муниципального имущества и расходованию бюджетных средств.

Так, городские парламентарии рекомендовали повысить качество управления муниципальными финансами в части снижения муниципального долга и сокращения кредиторской задолженности перед бюджетными организациями города Орла. Также они призвали повысить ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей в сфере соблюдения требований бюджетного законодательства. Посоветовали мэрии и активизировать работу по взаимодействию с правительством Орловской области и Орловским областным Советом народных депутатов.

В данном случае речь идет о решении вопроса об «оказании муниципальному образованию «Город Орел» финансовой помощи в необходимом размере на погашение кредиторской задолженности прошлых лет и финансовое обеспечение принятых расходных обязательств на решение вопросов местного значения в текущем финансовом году». Главным администраторам доходов городского бюджета, то есть структурным подразделениям мэрии, депутаты рекомендовали обеспечить более точное прогнозирование доходных источников, повысить эффективность администрирования доходов, выявлять и учитывать резервы для увеличения годовых назначений по доходам и риски их невыполнения, а также принимать действенные меры по сокращению дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам.

Главным распорядителям бюджетных средств городского бюджета рекомендовано обеспечить контроль за эффективным управлением дебиторской и кредиторской задолженностью, постоянно осуществлять ведомственный контроль в сфере своей деятельности. В свою очередь выполнение рекомендация будет контролировать комитет по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета народных депутатов.

Ранее Контрольно-счетная палата Орла рекомендовала администрации города принимать исчерпывающие меры по выполнению плановых показателей по доходным источникам, так как «их невыполнение приведет к неисполнению принятых расходных обязательств и росту кредиторской задолженности». Отметим, что в бюджет города Орла на 2023 год изменения и уточнения вносились 13 раз. Они касались в основном корректировки характеристик бюджета, перераспределения бюджетных средств по отдельным статьям расходов между главными распорядителями бюджетных средств, уточнения объема целевых средств, поступивших из областного бюджета.

По результатам проведенных экспертиз по поправкам в бюджет Контрольно-счетная палата в своих заключениях указывала на следующие нарушения: отсутствие обоснований вносимых поправок в бюджет по доходам на 30,8 миллиона рублей, по расходам – на 247,2 миллиона рублей; неправомерное увеличение расходов при отсутствии источников доходов – на 602 миллиона рублей; неэффективные расходы – на 36,1 миллиона рублей; неправомерные расходы – на 2,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»