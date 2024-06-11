В Орловской области пересчитали коз и овец

Численность мелкого рогатого скота в регионе сократилась.

По данным Орелстата, по состоянию на 1 мая 2024 года по отношению к аналогичной дате прошлого года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Орловской области поголовье свиней увеличилось на 317,9 тысячи голов, птицы – на 55,6 тысячи голов. При этом численность крупного рогатого скота сократилась на 18,2 тысячи голов, в том числе коров – на 3,7 тысячи голов. Поголовье овец и коз уменьшилось на 4,3 тысячи голов.

Отметим, что в сфере свиноводства монополистами являются именно сельскохозяйственные предприятия. Им принадлежит 98,9 процента всех свиней, имеющихся в регионе. На долю населения приходится всего 1,1 процента свиней, а вот у фермеров официально свиней практически нет. Что касается мелкого рогатого скота, то здесь, наоборот, преимуществом владеют простые жители. На долю личных подсобных хозяйств населения приходится 82,4 процента коз и овец, на долю крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 11,8 процента.

Сельскохозяйственные организации содержат всего 5,8 процента от общего количества коз и овец в регионе. Зато на их долю приходится 83,6 процента крупного рогатого скота, в том числе 77,8 процента коров, и и79,5 процента поголовья птицы. Кстати, по подсчетам Орелстата, поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях по отношению к 1 мая 2023 года в Орловской области увеличилось на 320,2 тысячи голов, или на 32 процента, птицы – на 85,1 тысячи голов, или на 4,4 процента. При этом численность крупного рогатого скота у них уменьшилась на 16,6 тысячи голов, или на 13 процентов, в том числе коров – на 2,8 тысячи голов (на 8,4 процента), овец – на 100 голов, или на 4,7 процента.

ИА «Орелград»