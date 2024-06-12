В Орле скорректировали прогноз по доходам бюджета

Расходы городского бюджета на текущий год также были увеличены.

Новая версия бюджета города Орла на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов начала работать после того, как вступило в силу соответствующее решение депутатов Орловского горсовета. Напомним, на прошедшей сессии они согласовали представленный мэром Юрием Парахиным проект внесения изменений в бюджет. В частности, были скорректированы в сторону увеличения основные характеристики главного финансового документа города.

Общий объем доходов бюджета города Орла утвержден в сумме 13,553 миллиарда рублей, раньше он составлял 13,348 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета был увеличен с 14,669 до 14,875 миллиарда рублей. Дефицит бюджета на 2024 год не изменился: как и прежде, он прогнозируется в сумме 1,321 миллиарда рублей, или 38,4 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025 года установлен в сумме 3,088 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0 рублей. Напомним, что активное участие в утверждении поправок в бюджет принимает Контрольно-счетная палата города Орла, которая регулярно указывает на «узкие места». Многие ее замечания устраняются мэрией и горсоветом.

Но сохраняются и системные проблемы. Так, Контрольно-счетная палата не раз указывала на: сокращение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города Орла и увеличение доли безвозмездных поступлений; недостаточный объем поступлений собственных доходов и наличие рисков неисполнения утвержденных показателей; неисполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета в виде продажи акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель»; низкий уровень исполнения расходов.

Также зафиксирован значительный ежегодный рост расходов бюджета города Орла на исполнение судебных актов и приобретение жилья гражданам по решению судов. Недавно КСП подсчитала, например, что 75,5 процента таких расходов занимают выплаты по решениям судов выкупной стоимости за жилье гражданам-собственникам. При этом источники для компенсации указанных расходов в бюджете города отсутствуют, что приводит к его несбалансированности.

По мнению аудиторов, в настоящее время финансово-экономическое положение города Орла не улучшилось: местный бюджет «продолжает находиться в тяжелом финансовом положении». Продолжается рост кредиторской задолженности бюджета: если в период введения моратория по состоянию на 1 июля 2019 года она составляла 716,4 миллиона рублей, то по состоянию на 1 января 2024 года долг достиг 1,395 миллиарда рублей. При этом отсутствуют дополнительные источники доходов, а средств, выделяемых из областного бюджета, недостаточно для обеспечения реальной сбалансированности бюджета города Орла.

ИА «Орелград»