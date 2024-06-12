Мэрия Орла поможет волонтерам с театрами и концертами

Утвержден перечень мер поддержки добровольческой деятельности.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил перечень мер поддержки добровольческой деятельности. Документ принят в целях широкого распространения и развития благотворительной и волонтерской деятельности в интересах социально-экономического развития города Орла. Планом, например, предусмотрено участие добровольцев в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города.

Большая часть «дорожной карты» посвящена организационной поддержке. Например, управлению культуры Юрий Парахин поручил содействовать в посещении добровольцами и волонтерами театров, выставок, библиотек, культурных мероприятий и концертов, проводить тематические встречи добровольцев с деятелями искусств и культуры. Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями должно помогать добровольцам в организации их мероприятий. Оно же отвечает за приглашение волонтеров к участию в других культурно-массовых мероприятиях.

Имущественная поддержка предусматривает безвозмездное предоставление помещений в пользование волонтерам. За это отвечает управление муниципального имущества и землепользования. Также добровольцам обещают оказывать консультации, в том числе по вопросам создания социально ответственных некоммерческих организаций, оформления и подачи конкурсных заявок на гранты, формирования отчетов по итогам реализации проектов, а также по иным вопросам.

Методическая поддержка будет заключаться в повышении квалификации муниципальных служащих, ответственных за работу с волонтерами. Предусмотрено проведение тематических семинаров, круглых столов и лекций. В рамках информационной поддержки добровольцам обещают помощь в публикациях об их текущих проектах, мероприятиях, программах и акциях. В числе прочего предусмотрена публикация на сайте мэрии информации о победителях различных конкурсов.

ИА «Орелград»