В Орловской области появились первые мультистобалльники

12.6.2024 | 12:40 Новости, Образование

По 200 баллов на ЕГЭ заработали двое выпускниц.

Пункт проведения экзамена. Фото: vk.com/dep_obr

Обе они представляют Орёл. Это Дарья Боева из школы №27 и Анастасия Левина из гимназии №1 ОГУ имени Тургенева.

Орловчанки получили максимальные баллы на экзаменах по русскому языку и литературе. Такую информацию сообщили в Департаменте образования Орловской области.

Всего к 11 июня в регионе зафиксировано 32 максимальных результата ЕГЭ. 15 из них – на экзамене по русскому языку, 10 – по литературе, 4 по химии и 3 по математике профильного уровня.

10 стобалльных результатов ЕГЭ по литературе, 4 по химии, 15 по русскому языку, 3 по профильной математике.

Основной период ЕГЭ завершился накануне. Выпускники сдавали биологию и историю, а также письменную часть экзамена по иностранным языкам.

ИА «Орелград»


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