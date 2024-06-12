В Орловской области появились первые мультистобалльники

По 200 баллов на ЕГЭ заработали двое выпускниц.
Обе они представляют Орёл. Это Дарья Боева из школы №27 и Анастасия Левина из гимназии №1 ОГУ имени Тургенева.
Орловчанки получили максимальные баллы на экзаменах по русскому языку и литературе. Такую информацию сообщили в Департаменте образования Орловской области.
Всего к 11 июня в регионе зафиксировано 32 максимальных результата ЕГЭ. 15 из них – на экзамене по русскому языку, 10 – по литературе, 4 по химии и 3 по математике профильного уровня.
10 стобалльных результатов ЕГЭ по литературе, 4 по химии, 15 по русскому языку, 3 по профильной математике.
Основной период ЕГЭ завершился накануне. Выпускники сдавали биологию и историю, а также письменную часть экзамена по иностранным языкам.
ИА «Орелград»