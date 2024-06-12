В Орле прошла церемония в честь Дня России

12.6.2024 | 13:00 Важное, Новости, Общество

Мероприятие состоялось на площади Ленина.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Церемония началась с исполнения гимна страны. Затем к орловцам обратился губернатор Андрей Клычков.

«Мы знаем – нас ждут непростые испытания и задачи. Но твёрдо убеждены: горячий патриотизм и любовь к Родине, стремление к мирной и благополучной жизни, несгибаемый характер и воля народа, вера в Россию – преодолеют всё на своём пути! Победа будет за нами!» – высказался Клычков.

Затем над площадью поочерёдно подняли флаг России, копию Знамени Победы, флаги Орловской области и Орла. Это сделали, в том числе, участник специальной военной операции Владимир Некрасов, ветеран Великой Отечественной войны Зоя Ставцева, Почетный гражданин города Орла Георгий Золотарёв. Также в церемонии участвовал капитан сборной команды школы №11 областного центра – победитель регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Иван Корнеев.

Праздник завершился выступлениями артистов.

Официальные церемонии в честь праздника проходят во всех муниципальных образованиях Орловщины. Кроме того, в Кромах состоялся автопробег в честь Дня России.

ИА «Орелград»


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