В Свердловскую ЦРБ поступил новый флюорограф

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Теперь местное рентгенологическое отделение укомплектовано полностью. Технику закупили по национальному проекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

За год в отделении проводят около 17 тысяч исследований. Из них около 10 тысяч приходится на флюроограф, около 5 тысяч – на рентгенологический аппарат, около 2,5 тысяч – на маммограф.

Предыдущий флюорограф вышел из строя ещё в минувшем году. Всё это время пациентов перенаправляли в больницы других районов.

Как рассказала Алла Леонова, рентгенлаборант Свердловской ЦРБ, новый аппарат относится к малодозным и причиняет здоровью пациента минимальный вред. Кроме того, флюроограф является цифровым, благодаря чему посмотреть снимки со своего рабочего места может любой врач больницы.

Всего с 2021-го года по нацпроекту «Здравоохранение» Свердловская ЦРБ получила оборудования на общую сумму около 25 миллионов рублей.

ИА «Орелград»