На Орловщине в группу риска включили почти 1,5 тысячи подростков

12.6.2024 | 11:40 Закон и порядок, Новости

Таковы официальные данные.

Фото: ИА «Орелград»

Их озвучили накануне на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в области проводилось масштабное тестирование. Его целью являлось выявление склонностей подростков из числа школьников и студентов.

По его итогам 1473 человека включили в группу риска. «С ними нужно продолжать работу», – отметил губернатор Андрей Клычков.

В то же время в регионе зафиксировали снижение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Указывается сокращение соответствующего показателя в 22,4%. Правда, при этом пресс-служба не уточняет, о каком именно периоде (и в сравнении с каким именно другим периодом) идёт речь.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования