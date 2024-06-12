На Орловщине в группу риска включили почти 1,5 тысячи подростков

Таковы официальные данные.

Их озвучили накануне на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в области проводилось масштабное тестирование. Его целью являлось выявление склонностей подростков из числа школьников и студентов.

По его итогам 1473 человека включили в группу риска. «С ними нужно продолжать работу», – отметил губернатор Андрей Клычков.

В то же время в регионе зафиксировали снижение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Указывается сокращение соответствующего показателя в 22,4%. Правда, при этом пресс-служба не уточняет, о каком именно периоде (и в сравнении с каким именно другим периодом) идёт речь.

ИА «Орелград»