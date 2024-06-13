На Орловщине подвели итоги первого этапа операции «Нелегал»

13.6.2024 | 17:36 Важное, Закон и порядок, Новости

По её итогам из региона и страны выдворят 11 иностранцев-нарушителей.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Полиция проводила проверки в жилом секторе, на объектах автомобильного и железнодорожного транспорта и строительных площадках во всех районах области. В них участвовали и другие ведомства.

В итоге было выявлено 179 нарушений, допущенных иностранцами в части соблюдения правил пребывания и труда на территориии России. В отношении 11 гостей принято решение о выдворении за пределы страны.

Также принято 22 решения о запрете на дальнейший въезд в Россию.

Выявлено 10 преступлений, связанных с фиктивной регистрацией иностранцев. В отношении собственников жилых помещений проводятся соответствующие проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Кроме того, совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ полиция установила факт нарушения юридическим лицом законодательства о предпринимательской деятельности. Материалы по примерно 90 фактам направлены на рассмотрение в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

ИА «Орелград»


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