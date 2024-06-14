Дело о ремонте площади Жукова вновь приостановили

Антимонопольщики решили подождать приговора фигурантам нашумевшего уголовного дела.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вновь приостановила дело, возбужденное в начале 2022 года по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Речь идет о нашумевшем ремонте площади Жукова в Орле, по итогам которого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Именно это уголовное дело сыграло решающую роль.

Как уже писал «Орелград», 3 июня 2022 года УФАС возобновило рассмотрение антимонопольного дела, ответчиками по которому выступают МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» (ОМЗ) и ООО «Техспецкомплект». Дело приостанавливалось, поскольку спор по аналогичным обстоятельствам рассматривал арбитражный суд.

После вступления решения суда арбитража в силу антимонопольщики вновь приступили к разбирательству, но буквально через пару дней после этого МКУ «ОМЗ» подало ходатайство о приостановлении рассмотрения дела до принятия и вступления в законную силу приговора Советского районного суда по уголовному делу о мошенничестве. В учреждении полагают, что выводы по данному уголовному делу будут иметь значение для рассмотрения антимонопольного дела.

Комиссия УФАС удовлетворила указанное ходатайство. Производство по антимонопольному делу приостановлено до тех пор, пока не вступит в законную силу приговор суда, каким бы они не был. Поясним, что уголовное дело рассматривается в Советском районном суде города Орла, процесс стартовал 15 апреля 2024 года. Его фигурантами являются восемь человек, в том числе бывший первый заместитель мэра Орла Олег Минкин и Михаил Маркин, которого пресса называет «контролирующим деятельность подрядной организации ООО «Техспецкомплект».

Фигурантам вменяется хищение 88 миллионов рублей бюджетных средств. По данным пресс-службы Советского райсуда, речь идет не только о ремонте площади Жукова в Орле, но и о хищении бюджетных средств при строительстве ФОК в деревне Атяевка Кромского района, при благоустройстве парков в городах Ливны, Малоархангельск и Болхов, территории Детского парка и строительстве школы в Орле.

ИА «Орелград»