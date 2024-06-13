На Орловщине сорвалась закупка интерактивных учебных досок

13.6.2024 | 15:52 Новости, Образование

Власти будут искать нового подрядчика.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований. В эти минуты его проводит губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как рассказала руководитель Департамента образования региона Ирина Патронова, подрядчик, победивший на конкурсе, не прошёл проверку на федеральном уровне.

«Данный поставщик, производитель панелей, в ближайшее время не будет включён в российский реестр производителей радиоэлектронной продукции. Они с Минобразования не договорились», – пояснила Патронова.

Оборудование планировалось закупить в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Как дополнительно сообщила глава департамента, 24 июня компанию исключат из реестра. Однако в списке есть ещё 42 поставщика. Контракт расторгнут, а затем аналогичное соглашение заключат с другой компанией.

«У нас с вами контрольная дата – это 1 сентября», – напомнил Клычков.

ИА «Орелград»


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