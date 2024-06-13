Орловский губернатор высказался против самодеятельных мероприятий

Все акции должны согласовываться с правоохранительными органами.

Такое заявление прозвучало на совещании с главами муниципальных образований. В эти минуты его проводит губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Июнь, июль, август – дни районов идут. Все мероприятия по согласованию с правоохранительным блоком готовить. Мы с вами ничего не отменяем, но исходим, скажем так, из логики безопасности», – пояснил Клычков.

«Как вы знаете, мы отменили «Троицкие хороводы»… Но при этом мы видим, что есть ряд мероприятий, которые не согласованы ни с кем. Я прошу этого не допускать. Без согласования с правоохранительными органами ни одно мероприятие проходить не должно», – добавил губернатор.

«Думаю, коллеги понимают, о чём я говорю. Если нет, то готов им отдельно пояснить», – дополнительно указал Клычков.

ИА «Орелград»