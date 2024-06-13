В Орле после пожара госпитализировали двоих

ЧП началось с замыкания удлинителя.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

ЧП произошло на улице Матвеева в пятиэтажке в одной из квартир, расположенной на первом этаже. Сообщение поступило в службу спасения накануне около 19 часов 20 минут.

Пожарные проникли в помещение через окно. В квартире стоял сильный дым. Внутри находились 56-летний мужчина и 59-летняя женщина.

Сотрудники МЧС вынесли их на улицу и передали медикам «Скорой помощи». Орловцев пришлось госпитализировать в областную клиническую больницу. Также из дома эвакуировали ещё несколько человек.

Предположительно, ЧП началось с замыкания удлинителя. Сгорел системный блок компьютера. Также пламя повредило шкаф. Последствия пожара ликвидировали сотрудники 1-й части Орла.

Всего за 11 и 12 июня орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 40 раз. 15 выездов пришлись на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»