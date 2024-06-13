«Знаменский СГЦ» отсудил около 117 миллионов

13.6.2024 | 9:00 Закон и порядок, Новости, Экономика

Это задолженность по договору поставки.

Андрей Клычков в «Знаменском СГЦ». Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Ответчиком выступало столичное ООО «Торговая компания «АКМ»». Дело рассматривалось в Арбитражном суде Орловской области.

В итоге с «АКМ» взыскали 116 миллионов 864 тысячи 400 рублей и 24 копейки. Это задолженность по договору поставки на условиях самовывоза.

Договор заключался ещё в 2019-м году. «АКМ» заказало продукцию орловского предприятия, но оплатило её далеко не полностью. Уже в этом году «СГЦ» пыталось урегулировать вопрос в досудебном порядке. Москвичи признали законность требований, но не выплатили нужную сумму.

Также с компании истребовали 200 тысяч рублей как возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

ИА «Орелград»


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