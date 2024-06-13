В Орле после удара молнии загорелась многоэтажка

Из дома эвакуировали людей.

ЧП случилось на улице 5-го августа. Как рассказали в пресс-службе областного Управления МЧС, это произошло накануне в 19 часов 50 минут.

По текущей версии, в многоквартирный дом попала молния. В результате произошла разгерметизация газовой трубы. Это привело к возгоранию.

Пожар случился в квартире на 9-м этаже. Сотрудники МЧС спасли двоих и эвакуировали троих, а затем ликвидировали последствия ЧП.

В итоге обошлось без пострадавших. Огонь повредил стены, а также кухонный гарнитур.

Также в МЧС рассказали, что накануне во время прохождения грозового фронта по территории Орловской области в некоторых муниципальных образованиях отключалось электричество. Такие явления зафиксированы в Орловском муниципальном округе и Кромском районе. Однако к сегодняшнему утру электроснабжение восстановили.

ИА «Орелград»