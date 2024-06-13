На Орловщине аннулировали документы 123 иностранцев

Такова статистика за текущий год.

О ней рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Аннулировано 51 разрешение на временное проживание и 53 вида на жительство. А также – 10 патентов и 9 разрешений на работу.

Чаще всего такие решения принимались из-за того, что иностранный гражданин, оформивший документы, находился за границами России более шести месяцев на протяжении календарного года. В ряде случаев иностранцы нарушали общественный порядок или совершали административные нарушения, связанные с миграцией (дважды за год).

Также некоторые из обладателей аннулированных документов забыли уведомить полицию о своём проживании в нашем регионе в положенные сроки (в течении двух лет). Другие мигранты забыли направить в государственные органы уведомление об осуществлении трудовой деятельности.

ИА «Орелград»