Клычков встретился с представителями властей Харьковской области

За последний месяц в Орловскую область прибыли около 200 беженцев.

Встреча состоялась в администрации нашего региона.

Представители Военно-гражданской администрации Харьковской области пообщались с Андреем Клычковым и другими региональными руководителями. Также сегодня гости планируют посетить пункты временного размещения в Ливнах, Малоархангельске, Кромском и Должанском районах.

«Мы обеспечили беженцам из Харьковской области тёплый прием. Создали условия для спокойной жизни, предоставили работу», – отметил Клычков.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»