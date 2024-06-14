Клычков встретился с представителями властей Харьковской области

14.6.2024 | 12:20 Новости, СВО

За последний месяц в Орловскую область прибыли около 200 беженцев.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Встреча состоялась в администрации нашего региона.

Представители Военно-гражданской администрации Харьковской области пообщались с Андреем Клычковым и другими региональными руководителями. Также сегодня гости планируют посетить пункты временного размещения в Ливнах, Малоархангельске, Кромском и Должанском районах.

«Мы обеспечили беженцам из Харьковской области тёплый прием. Создали условия для спокойной жизни, предоставили работу», – отметил Клычков.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»


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