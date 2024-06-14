Орловские выпускники поставили рекорд на профильном ЕГЭ по математике

Сразу трое из них сдали экзамен на максимальные 100 баллов.

Такой результат зафиксирован в регионе впервые. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Максимальное количество баллов набрали выпускники средней школы №27 Орла Андрей Суслов и Мария Мурзина, а также выпускник ливенского лицея имени Булгакова Константин Зиборов.

Отметим, что для школы №27 это уже четвёртый стобалльный результат на текущих ЕГЭ.

Ранее две орловские выпускницы получили максимальные баллы на двух экзаменах. Дарья Боева и Анастасия Левина заработали по 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе.

ИА «Орелград»