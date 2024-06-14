Роспотребнадзор забраковал два орловских пляжа

14.6.2024 | 16:13 Закон и порядок, Новости

Они были включены в официальный перечень летних мест отдыха.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщили в региональном Управлении ведомства.

В ходе проверок выяснилось, что санитарным нормативам не соответствует вода на пруду Андриабуж (в Орловском муниципальном округе) и на Неручанском водохранилище (в деревне Васильевка Свердловского района). Подвели микробиологические показатели.

Также в ведомстве сообщили, что на данный момент приостановлена работа зоны отдыха на пруду в селе Ретяжи Кромского района. Такое решение вынесла администрация. Однако у Роспотребнадзора претензий к качеству воды на этом пруду нет.

Ранее стало известно, что главврач больницы Боткина рассказал о новом корпусе.

ИА «Орелград»


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