Роспотребнадзор забраковал два орловских пляжа

Они были включены в официальный перечень летних мест отдыха.

Об этом сообщили в региональном Управлении ведомства.

В ходе проверок выяснилось, что санитарным нормативам не соответствует вода на пруду Андриабуж (в Орловском муниципальном округе) и на Неручанском водохранилище (в деревне Васильевка Свердловского района). Подвели микробиологические показатели.

Также в ведомстве сообщили, что на данный момент приостановлена работа зоны отдыха на пруду в селе Ретяжи Кромского района. Такое решение вынесла администрация. Однако у Роспотребнадзора претензий к качеству воды на этом пруду нет.

Ранее стало известно, что главврач больницы Боткина рассказал о новом корпусе.

ИА «Орелград»