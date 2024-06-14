Орловца осудили за дистанционное мошенничество

Приговор оказался не самым суровым.

Глазуновский районный суд рассмотрел дело жителя Верховского района, признанного виновным в дистанционном мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Известно, что преступник действовал не в одиночку, а вместе с некими лицами, судьба которых будет решаться в рамках отдельного судебного производства. Всё происходило по уже привычной схеме. Гражданам сообщали, что их родственники якобы стали виновниками серьёзных ДТП, а затем предлагал передать ему средства для неофициального решения вопроса.

Подсудимый забирал «наличку» и переводил сообщникам, оставляя себе процент. В итоге пострадали трое граждан – на общую сумму около 750 тысяч рублей.

Суд приговорил орловца к принудительным работам на срок четыре года. 10% его зарплаты будет удерживаться в доход государства.

ИА «Орелград»