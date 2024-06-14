Юные орловские художники подарили картину Госсовету Крыма

14.6.2024 | 17:16 Новости, Общество

Они изобразили на ней Крымский мост.

Фото: crimea.gov.ru

Такой подарок руководству региона преподнесли воспитанники православного центра «Вятский Посад». Вручение картины приурочили ко Дню России.

Подарок орловцев принял глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он поблагодарил юных художников за творческую работу.

Чиновник заявил, что приобщение детей к традиционным русским ремёслам играет значительную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Также Константинов отметил важность деятельности общественных организаций православной направленности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Республики Крым.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования