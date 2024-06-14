Юные орловские художники подарили картину Госсовету Крыма

Они изобразили на ней Крымский мост.

Такой подарок руководству региона преподнесли воспитанники православного центра «Вятский Посад». Вручение картины приурочили ко Дню России.

Подарок орловцев принял глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он поблагодарил юных художников за творческую работу.

Чиновник заявил, что приобщение детей к традиционным русским ремёслам играет значительную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Также Константинов отметил важность деятельности общественных организаций православной направленности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Республики Крым.

ИА «Орелград»