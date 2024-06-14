Орловский учёный объяснил феномен катехона

Свой доклад он озвучил на междисциплинарной научной конференции.

Владимир Петрунин, доцент кафедры теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности ОГУ имени И.С. Тургенева, рассказал о феномене катехона. Осмысление этого феномена стало главной темой прошедшей междисциплинарной научной конференции «Политическая теология III: Время, остающееся до нового начала». Она была организована Центром фундаментальной социологии НИУ ВШЭ, в ней приняли участие и зарубежные исследователи.

«Актуальность доклада Владимира Петрунина – «Катехон, легитимность и чрезвычайное положение: теологическая деконструкция (на примере социальной доктрины русского православия)» – была обусловлена необходимостью научного обоснования конфессионального (православного) понимания проблемы катехона в контексте Наказа XXV Всемирного русского народного собора «Настоящее и будущее Русского мира», – рассказали в ОГУ. – В рамках доклада Петрунин представил основные теологические подходы к указанной проблеме в социальной доктрине русского православия и обозначил существующие основания для институализации понятия «катехон» в отношении современной России».

В опорном вузе объяснили, что катехон – это удерживающая сила. Еще не так давно это понятие было узко богословским, о нем знали и обсуждали его разве что только теологи. Однако в последнее время понятие «катехон» вышло за рамки сугубо теологических дискуссий. Оно даже приобрело политический контекст. Его теперь широко обсуждают историки идей, политические философы и социологи.

«Легитимность существующих порядков находится под угрозой по всему миру, поэтому вопрос об удерживающем переходит из разряда сугубо теоретических в разряд фундаментальных проблем деятельного консерватизма, – уточнили в ОГУ. – В заслушанных докладах указанная проблематика была осмыслена с теологической, религиоведческой, социологической, политологической, философской, юридической точек зрения».

ИА «Орелград»