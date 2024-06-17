Сотни орловцев получили бесплатные консультации адвокатов

Масштабы бесплатной юридической помощи оценили в Орле.

В Орле прошло заседание Координационного совета при Управлении Минюста России по Орловской области. Как пояснили в пресс-службе ведомства, главной темой для обсуждения стала реализация изменений в Федеральной закон № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации в сфере нотариата». Они вступили в силу 1 января 2024 года. С этого дня граждане получили возможность бесплатно удостоверять доверенности на представление государственными юридическими бюро и адвокатами, являющимися участниками государственной системы помощи, в судах, государственных и муниципальных органах, организациях их интересов.

Речь идет о тех гражданах, которые в силу своего социального статуса имеют право на получение бесплатной юридической помощи. В своем выступлении Алексей Пузанков, руководитель регионального Управления Минюста, отметил, что по состоянию на 31 мая 2024 года право на получение бесплатной юридической помощи имеют 177 092 человека. На ту же дату, по его информации, адвокаты Орловской области 374 раза бесплатно оказали гражданам юридическую помощь.

Список льготных категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, можно найти в статье 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Согласно поправкам, упомянутым выше федеральный закон, для удостоверения доверенностей граждане должны предоставлять нотариусам соглашения, заключенные ими с адвокатами. Однако данный вопрос на региональном уровне до конца еще не урегулирован.

«По итогам обсуждения было принято решение об усилении работы в сфере оказания бесплатной юридической помощи в регионе, – отметили в пресс-службе регионального Управления Минюста. – Также было решено определить конкретный порядок взаимодействия Орловской областной нотариальной палаты с департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области по вопросам компенсации нотариусами совершенных бесплатно нотариальных действий в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи».

ИА «Орелград»