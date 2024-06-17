Облсовет показал, как 66 миллионов положили в болото

Депутаты провели выездное заседание комитета на «Болховкином лугу».

Напомним, что благоустроенный парк с таким названием строился в Болхове с минувшего года. Проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса Минстроя России. Федеральный бюджет выделил на это 66 миллионов рублей.

Реализовывать задачу взялось ООО «СБК-Групп». Работы приняли и оплатили полностью. Однако затем возникли серьёзные проблемы.

«Благоустроенный парк расположен в самой низкой точке города Болхова, в непосредственной близости к реке. После проведённых работ в самом центре парка и по всему его периметру стала скапливаться вода, которая превратила луг в пруд», – рассказали в пресс-службе облсовета.

В свою очередь, по словам главы Болхова Владимира Авилова, проект предусматривал дренаж и водоотведение. Депутаты комитета облсовета по промышленности и ЖКХ осмотрели объект на месте. Затем выездное заседание продолжилось в администрации Болхова.

«В беседе стало понятно, что проектно-сметная документация была выполнена некорректно и полностью не отразила сущность объекта, а инженерно-геодезические изыскания и вовсе не были проведены», – рассказали в пресс-службе.

Как заявил председатель комитета Сергей Кутенев, решать данную проблему нужно в срочном порядке. Кроме того, это обязательно потребует дополнительного финансирования.

Ранее стало известно, что в связи с данной ситуацией прокуратура возбудила уголовное дело о халатности.

ИА «Орелград»