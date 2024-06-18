В Болхове в многоквартирном доме обрушились два балкона

18.6.2024 | 9:15 ЖКХ, Новости, Происшествия

Прокуратура Орловской области проверит соблюдение законодательства при содержании имущества.

ИА “Орелград”

Обрушение балконов произошло в ночь с 16 на 17 июня в доме №2 на улице Кирпичный завод, сообщает пресс-служба надзорного органа. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры региона, заявили в ведомстве.

В апреле 2024 года на проблему жильцов опасного дома обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку по жалобам жителей. В мае 2022 года непогода повредила кровлю. Квартиры начало затапливать. В 2023 году по стенам пошли трещины. Сироты, получившие в доме квартиры, были вынуждены покинуть жилье.

ИА “Орелград”


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