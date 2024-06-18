Орловских чиновников будут оценивать по культуре

Правительство внесло изменения в собственную методику.

Вступили в силу поправки, внесенные правительством региона в постановление «Об утверждении методик расчета показателей для оценки деятельности глав городских, муниципального округов и муниципальных районов Орловской области». Оно было утверждено в 2023 году, в соответствии с ним по целому ряду критериев оценивается работа властей на местах. Также в регионе проводится своего рода конкурс, по итогам которого определяются лучшие города и районы, жители которых больше других доверяют своим властям. Победители получают финансовые бонусы из областного бюджета.

В соответствии с новыми поправками правительство исключило из методики расчет такого показателя, как «Развитие учреждений культуры за отчетный период (прошедший год)». Его место заняла новая методика, предусматривающая расчет показателя «Прирост числа посещений культурных мероприятий к предыдущему году». Расчет производится ежегодно департаментом культуры Орловской области на основании данных официального статистического учета, а также информации, получаемой от органов местного самоуправления.

Показатель определяется по специально введенной формуле, учитывающей число посещений местными жителями культурных мероприятий в отчетном и предыдущем году, в том числе количество посещений библиотек, культурно-массовых мероприятий, музеев, театров, парков культуры и отдыха, концертных организаций и самостоятельных коллективов, кинотеатров, мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств. Также будет учитываться количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.

Кроме того, введена методика расчета показателя «Поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности». Этим будет заниматься региональный департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов, также на основании данных официальной статистики и отчетов самих чиновников с мест.

Показатель будет рассчитываться по формуле как отношение общего количества муниципальных объектов инфраструктуры поддержки добровольчества к численности местного населения. Под объектами в постановлении правительства понимаются ресурсные центры, центры «серебряного» добровольчества, «Добро.Центры», сообщества взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, муниципальные учреждения, некоммерческие организации и другие организаторы добровольческой деятельности.

ИА «Орелград»