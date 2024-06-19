В Орле после ДТП госпитализирован нелегал-мотоциклист

Авария произошла на улице Генерала Родина сегодня.

Об этом сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

ДТП случилось в 10 часов 30 минут в районе дома по Генерала Родина, 68.

Предварительно установлено, что 43-летняя женщина-водитель автомобиля “Хавал”, выезжая с территории, прилегающей к дому, не уступила дорогу мотоциклу “Сузуки”. Им управлял 22-хлетний парень.

Орловец не имел водительских прав, а на мотоцикле не было номеров. “Сузуки” ехал по главной дороге – со стороны Цветаева в сторону Весёлой.

Мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован.

ИА “Орелград”