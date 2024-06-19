На Орловщине пройдёт комплексная проверка работников детсадов

Её анонсировал орловский детский омбудсмен.

Работников учреждений будут проверять на соответствие занимаемым должностям. Константин Домогатский заявил об этом в связи с недавним инцидентом.

Напомним, в неадекватном поведении заподозрили сотрудниц детсада №97 города Орла (учреждение располагается на улице Кузнецова, 5). Общественный резонанс получило видео, где зафиксировано грубое обращение с ребёнком. В ситуации уже разбирается прокуратура.

Областной Уполномоченный по правам ребёнка заявил, что данный ролик официально направили и в его аппарат. «Соответствующий запрос в адрес администрации города Орла с целью проверки данных фактов уже сделан», – отметил Домогатский.

Как рассказал детский омбудсмен, по его информации одна из женщин на видео ранее работала в этом же детсаду, но не в должности воспитателя, а как обслуживающий персонал. «Буду тщательно разбираться», – подчеркнул чиновник.

Также Домогатский напомнил об инциденте, который произошёл в минувшем году в садике №31. Тогда из учреждения сбежал малолетний воспитанник. Мальчик оказался один на дороге и попал под грузовик.

«Мной будет инициирована комплексная проверка работников детских садов на соответствие занимаемым должностям», – заявил омбудсмен.

ИА «Орелград»