В Орле проводят проверку по факту «применения силы»  к детсадовцу

19.6.2024 | 8:42 Новости, Происшествия

Ролик с площадки учреждения №97 привлек надзорный орган и правоохранителей.

Фото: ИА «Орелград»

Прокуратура Орловской области проводит проверку по размещённой в сети «Интернет» информации о ненадлежащем обращении с воспитанником детского сада, применения одним из воспитателей физической силы к ребенку.  Также со своей стороны оценку дадут правоохранительные органы.

Детский сад №97 находится на улице Кузнецова. Автор ролика, размещенного в соцсети, утверждает, что не снимал целенаправленно детей. Просто обратил внимание, как грубо ведет себя сотрудник детсада. Ребенка, который капризничал, не могли успокоить. В результате воздействия женщины малыш сначала упал на землю. А потом его вздернули за руку, как пустую игрушку.

ИА “Орелград”


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