Орловский вуз помог ООН в достижении целей

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева вошел в рейтинг Impact Rankings.

Подведены итоги международного рейтинга университетов Impact Rankings – 2024, и в него уже третий раз вошел Орловский государственный университет имении Тургенева. Составители рейтинга оценивают влияние вузов на развитие общества и достижение целей ООН в области устойчивого развития. Всего учитывается 17 целей, закрепленных резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Впрочем, ОГУ имени Тургенева в этом году оценивался не по всем, а по четырем целям устойчивого развития.

Как пояснили в вузе, ОГУ вошел в число участников, занявших 401-600 места по цели «Достойная работа и экономический рост». В данном случае оценивалось соблюдение законодательства о труде, обеспечивающее интересы работников в университете. По цели «Здоровый образ жизни и благополучие», университет вошел в число вузов, расположившихся на 601-8000 местах. Здесь эксперты оценивали то, как университеты способствуют сохранению здоровья студентов, также был учтен их вклад в здоровье жителей региона.

По цели «Качественное образование», где оценивается качество образовательных услуг и вклад университета в образование региона, ОГУ поделил места с 1001 по 1500. И 1501 место вуз занял по цели «Партнерство во имя целей устойчивого развития», где оценивалось взаимодействие университета с органами власти всех уровней и неправительственными организациями по реализации целей устойчивого развития.

«В Impact Rankings 2024 вошли 1963 университета, в том числе 79 российских вузов, – отметили в ОГУ. – Орловский государственный университет имени И С Тургенева в третий раз входит в этот рейтинг. В этом году вместе с рядом других российских вузов, в том числе со статусом национальных исследовательских, включен в группу 1001-1500, такие вузы как Университет Лобачевского (Нижний Новгород), Первый медицинский им. Павлова (Санкт-Петербург), ТУСУР (Томск), Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону)».

ИА «Орелград»