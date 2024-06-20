Аналитики рассказали, какие сайты чаще всего подделывают мошенники

20.6.2024 | 15:59 Новости, Происшествия

Злоумышленники скрываются за известными брендами и пользуются стремлением граждан легко заработать большие деньги.

Фото: пресс-служба МегаФона, автор Дина Павленко

Результаты совместной аналитики обнародовали МегаФон и Яндекс Браузер. 10% фишинговых ссылок в сети приходится на поддельные сайты компаний. Более 60% копируют популярные сервисы для инвестиций. Также активно проводятся фейковые розыгрыши призов и конкурсы. Есть поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и государственных порталов.

Мошенники используют доменные имена, схожие с настоящими. Активными каналами распространения фишинговых ссылок являются рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и спам в мессенджерах.

Ежедневно МегаФон и Яндекс Браузер выявляют более 600 новых мошеннических доменов, пытающихся похитить данные пользователя. На страже умные алгоритмы и аналитика больших данных, генеративные нейросети нового поколения. Весной компании запустили проект по обмену найденными фишинговыми ссылками. При переходе на сомнительные ресурсы появляется предупреждение об опасности и рекомендация покинуть сайт.

Путешествуя по интернету, нужно избегать сомнительных сайтов, для защиты аккаунтов рекомендуют использовать двухфакторную авторизацию, устанавливать дополнительные пароли.

ИА “Орелград”


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