Аналитики рассказали, какие сайты чаще всего подделывают мошенники

Злоумышленники скрываются за известными брендами и пользуются стремлением граждан легко заработать большие деньги.

Результаты совместной аналитики обнародовали МегаФон и Яндекс Браузер. 10% фишинговых ссылок в сети приходится на поддельные сайты компаний. Более 60% копируют популярные сервисы для инвестиций. Также активно проводятся фейковые розыгрыши призов и конкурсы. Есть поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и государственных порталов.

Мошенники используют доменные имена, схожие с настоящими. Активными каналами распространения фишинговых ссылок являются рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и спам в мессенджерах.

Ежедневно МегаФон и Яндекс Браузер выявляют более 600 новых мошеннических доменов, пытающихся похитить данные пользователя. На страже умные алгоритмы и аналитика больших данных, генеративные нейросети нового поколения. Весной компании запустили проект по обмену найденными фишинговыми ссылками. При переходе на сомнительные ресурсы появляется предупреждение об опасности и рекомендация покинуть сайт.

Путешествуя по интернету, нужно избегать сомнительных сайтов, для защиты аккаунтов рекомендуют использовать двухфакторную авторизацию, устанавливать дополнительные пароли.

ИА “Орелград”