Ирина Проваленкова получила новый пост

Она стала главным федеральным инспектором Липецкой области.

Такая информация размещена на официальном сайте полномочного представителя президента России в ЦФО. Федеральные инспекторы в соответствующих регионах работают в данной структуре.

Уточняется, что орловчанка занимает новую должность с июня текущего года. Об увольнении Проваленковой из правительства Орловской области стало известно накануне.

На сайте правительства Липецкой области сообщается, что нашу землячку уже представили губернатору Игорю Артамонову.

Напомним, что в данный момент в аппарате полпреда президента в ЦФО на аналогичной должности работает ещё один орловец – Андрей Белогуров. С 2021-го года он является главным федеральным инспектором по Московской области.

ИА «Орелград»