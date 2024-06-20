Орловца будут судить за убийство 14-летней давности

Преступление произошло в 2010-м году.

Сейчас обвиняемому 45 лет. В ближайшее время его дело рассмотрит суд.

Как рассказали в Следственном Управлении Следственного комитета по Орловской области, всё случилось в декабре 2010-го года в Орле на Половецкой улице в частном доме. Обвиняемый пришёл к своей знакомой – пожилой женщине. Он стал просить её сдать ему в аренду одну из комнат. Получив отказ, мужчина взялся за нож и нанёс орловчанке смертельные ранения.

Преступление длительное время оставалось нераскрытым. Расследование неоднократно приостанавливалось, а затем возобновлялось. Однако в итоге, после комплекса судебных экспертиз, у СКР появились основания для предъявления обвинений конкретному человеку.

Известно, что орловец дал признательные показания.

ИА «Орелград»