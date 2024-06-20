В Орле опасаются, что новые котлы для 909 и 908 кварталов не поступят в срок

Чиновники готовятся к плановой внеплановой ситуации.

Вопрос подготовки к отопительному периоду обсудили на заседании профильного комитета горсовета 19 июня. Заместитель мэра города Орла – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Филатов сообщил, что в котельных на улицах Авиационной и Кромской идут строительные работы: ремонт крыши, залиты полы, ведется подготовка фундамента под дымовые трубы. Самую острую проблему поднял председатель комитета по ЖКХ Илья Жуков.

«Единственное, что здесь может сорвать сроки, это именно поставка котлов?»

Сергей Филатов признался, что это «напрягает». Производитель котельного оборудования из Санкт-Петербурга очень загружен из-за роста запросов в связи с СВО. Заместитель председателя горсовета Сергей Швалов поинтересовался, как начнется сезон, если сроки будут упущены.

«Не хотелось бы думать о плохом, но если мы столкнемся с задержкой, запасные варианты вы продумали?»

«Если уж брать критично, то по одному котлу поставим и отопительный сезон, может, начнется. На сегодняшний момент полностью старые котлы демонтированы», – сообщил Филатов.

Договор был поздно заключен и заключен «как-то так – шатко», отметил чиновник. Только два котла должны быть поставлены в июле, а всего нужно четыре. Когда проблему выявили, к ее решению привлекли город, хотя закупку проводило областное предприятие. Филатов даже назвал конкретную ответственную персону.

«Сергей Латынин [руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области ]. Я не скрываю и не боюсь этого. Когда конфеты – это область, когда фантики – это город».

В минувшем году в Орле было несколько коммунальных аварий в Заводском районе, а жители 909 жалуются на качество отопления постоянно. На реконструкцию котельных направили более 450 млн рублей. Прокуратура опасается, что отопительный период начнется не для всех. Риски по данным объектам имеются, признал Сергей Латынин на совещании 27 мая.

ИА “Орелград”