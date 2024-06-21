Орловцы попросят о госфинансировании кредитных организаций

Такую резолюцию приняли на заседании расширенного общественного совета проектов «Единой России».

Как пояснили в региональном отделении «Единой России», фабула резолюции заключается в следующем: орловские промышленники в ближайшее время намерены обратиться к правительству страны с предложением о снижении ставки НДС и госфинансировании кредитных организаций для малого бизнеса. В снижении НДС нуждаются предприниматели с небольшим объемом операций, позволяющих применить вычет по НДС. При этом затраты на оплату труда в общих расходах у них высокие. А государственная поддержка требуется микрофинансовым организациям, работающим с малым бизнесом.

«В последние три года прекращена докапитализация государственных микрофинансовых организаций за счет средств федеральных субсидий, что сказалось на снижении их социальной значимости при поддержке приоритетных групп малого и среднего предпринимательства, требующих особого внимания государства и общества, – сказал Владимир Пукаев, председатель Ассоциации предпринимателей Орловской области. – Мы подготовим обращение в правительство России по ежегодной докапитализации государственных микрофинансовых организаций за счет средств федерального бюджета».

Кроме того, орловцы намерены направить в Государственную Думу, Совет Федерации и правительство РФ целый ряд других предложений. Речь идет, например, о повышении лимитов на упрощенную систему налогообложения, проблемах дробления бизнеса и мер по его недопущению и др. К слову, в 2023 году региональный Фонд микрофинансирования предоставил микрозаймы на общую сумму 754 миллиона рублей 289 представителям малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. Показатели 2022 года были превышены на 8 процентов по количеству получателей поддержки и на 20 процентов – по объему оказанной поддержки.

За все время работы Фонда микрофинансирования общий объем кредитной поддержки орловскому бизнесу составил 5,2 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января 2024 года доля просроченных займов составила всего 0,3 процента от кредитного портфеля. Для сравнения, нормативный уровень просроченных кредитов, установленный Фондом, составляет 12 процентов. Это говорит об эффективной работе организации и ответственности бизнеса.

Стоит сказать и о том, что в 2023 году департамент промышленности и торговли Орловской области провел докапитализации регионального Фонда развития промышленности на 47,6 миллиона рублей, из которых 20 миллионов рублей – средства областного бюджета, а 27,6 миллиона рублей – средства федерального бюджета.

ИА «Орелград»