У орловчанки выманили 3,6 миллиона за освобождение сына

Дело о необычном мошенничестве рассмотрел Северный райсуд.

Северный районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Из материалов уголовного дела следовало, что в июле 2018 года подсудимая познакомилась с орловчанкой, сын которой отбывал наказание в исправительной колонии. Она пообещала матери помочь с освобождением сына, заявив, что у нее имеется возможность посодействовать в неофициальном освобождении из мест лишения свободы.

«Подсудимая сообщила ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что у нее есть знакомые в правоохранительных органах, и она сможет освободить сына потерпевшей от уголовной ответственности, указав при этом на необходимость передачи денежных средств за оказание помощи, – рассказали в пресс-службе Северного райсуда. – На протяжении длительного времени подсудимая получала от потерпевшей денежные средства, не имея намерений и возможности фактически выполнить взятые на себя обязательства».

Как установили следствие и суд, в общей сложности мошенница выманила у своей жертвы около 3,6 миллиона рублей. Деньги аферистка получила, но обещанную помощь не оказала, да и не могла ее оказать. В судебном заседании она свою вину в совершении преступления признала полностью.

По ее версии, на аферу она пошла потому, что «ей нужны были деньги, чтобы раздать прежние долги». Мол, она просто воспользовалась ситуацией. Суд признал ее виновной и вынес приговор, согласно которому мошенница 5 лет должна провести в местах лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

ИА «Орелград»