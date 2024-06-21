В Орле в сосисках нашли запрещенную добавку

Производители добавляют ее в продукцию для фальсификации.

Сотрудники химико-токсикологического отдела Орловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» за последнюю неделю исследовали 272 пробы пищевой продукции растительного и животного происхождения, в том числе 180 проб объектов окружающей среды. Не все пробы успешно выдержали проверку на соответствие государственным нормам и стандартам. Как сообщили в учреждении, в пробе колбасного изделия вареного категории Б, а именно сосисок «Молочных», судя по маркировке, изготовленных по ГОСТу, было выявлено несоответствие по следующим показателям: массовая доля микробной трансглутаминазы и массовая доля азитромицина.

«Микробная трансглютаминаза (МТГ) – это вырабатываемый некоторыми микроорганизмами фермент семейства трансглютаминаз, модифицирующий структуру молекул белков, – пояснили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Под воздействием этого фермента кусочки мышечной ткани соединяются в монолитный продукт по типу ветчины. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза в России трансглютаминаза не входит в список разрешенных пищевых добавок, а значит, запрещена для использования в пищевых продуктах».

Эксперты также рассказали, что трансглютаминаза обладает свойством соединять белковые молекулы и аминокислоты путем создания изопептидных связей. Это ее свойство можно использовать для лучшего «сцепления пищевой массы», чем активно пользуются производители. Сообщается, что они добавляют ее в фарши для изготовления колбас и сосисок, наггетсов и творожных сырков. Порой, дело доходит и до откровенных манипуляций с продуктами питания.

«Некоторые даже фальсифицируют таким образом стейки, склеивая их из кусочков мяса с помощью добавки, – уточнили в учреждении. – В йогурты и творожки «мясной клей» добавляют, чтобы увеличить объем и сделать их более густыми, так как добавка связывает белки молочной сыворотки».

ИА «Орелград»