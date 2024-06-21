Создателя «ядерного щита» вспомнили в Орле

В честь знаменитого конструктора в Орле организовали выставку.

Книжная выставка «Владимир Николаевич Челомей», посвященная 110-летию со дня рождения знаменитого советского конструктора ракетно-космической техники, открылась в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина. Как пояснили в учреждении, она будет работать по 7 июля 2024 года. Выставка продолжает цикл «Покорители неба: знаменитые юбиляры». Посетить ее можно в отделе производственной литературы, она адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей отечественной космонавтики.

Владимир Челомей – один из славной плеяды главных конструкторов ракетно-космической техники. Он известен как один из создателей баллистических ракет и ракетно-космических систем стратегического назначения, считается одним из главных создателей советского «ядерного щита». Академик Челомей был генеральным конструктором, дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, Ленинской и трех Государственных премий СССР, пяти орденов Ленина и других высоких наград.

«Разработки Челомея сегодня достойно служат нашей стране, – пояснили в «Бунинке». – На вооружении Военно-морского флота России стоят комплексы с крылатыми ракетами, спроектированными конструктором, ракета «Протон» востребована в международной космонавтике, а наследие комплекса «Алмаз» продолжает жить во всех космических станциях».

В отделе производственной литературы также открылась выставка «Владимир Константинович Коккинаки», приуроченная к 120-летию со дня рождения заслуженного летчика-испытателя. Данная экспозиция, как пояснили организаторы, тоже открыта в рамках цикла «Покорители неба: знаменитые юбиляры». Владимиру Коккинаки принадлежат 22 мировых авиационных рекорда, включая 7 рекордов скорости и грузоподъемности на самолете ЦКБ-26 и 13 аналогичных рекордов на самолете Ил-18.

«Владимир Коккинаки установил мировой рекорд по высоте полета на истребителе орловского авиаконструктора Николая Поликарпова И-15, достигнув высоты 14 575 метров, – отметили в «Бунинке». – В 1938 году летчик совершил беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток, а через год беспосадочный перелет Москва – США до острова Мискоу, что стало выдающимся достижением того времени».

Решением Международной авиатранспортной ассоциации 14 января 1965 года Владимир Коккинаки был удостоен бриллиантового ожерелья «Цепь пионера розы ветров» в качестве первопроходца кратчайшего авиационного пути между Европой и Америкой. «В биографии этого легендарного летчика много славных страниц. Владимир Коккинаки прошел героический путь. Основные вехи этого пути отражены в книгах, которые представлены на выставке», – добавили организаторы.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»