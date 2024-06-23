В Ливнах стали чаще выявлять онкозаболевания

Более половины случаев рака выявляется на ранних стадиях, когда его можно успешно лечить.

Как сообщает администрация Ливен, на рабочем совещании, которое провел глава города Сергей Трубицин, обсуждались вопросы здравоохранения. Основным докладчиком стал главный врач Ливенской центральной районной больницы Вадим Сезин. Он проинформировал участников совещания об итогах реализации национального проекта «Здравоохранение». Вадим Сезин напомнил о том, что указом президента установлены национальные цели развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Первой из них является сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи.

Докладчик отметил важность проведения диспансеризации взрослого и детского населения. В соответствии с целями нацпроекта 70 процентов жителей должны проходить профилактические осмотры. По словам Сезина, с 2023 года организованы диспансеризация и профосмотры непосредственно на здравпунктах ведущих ливенских предприятий мобильной бригадой ЦРБ, что сделало более комфортным и удобным прохождением профилактических осмотров и диспансеризации производственникам.

«В 2023 году количество осмотренных ливенцев увеличилось в 2 раза, – сообщил главврач ЦРБ. – Одной из причин высокой смертности является позднее обращение за медицинской помощью и недостаточность вторичной профилактики. Это касается и болезней системы кровообращения, и онкопатологий, которые «лидеры» среди причин смертности населения в нашем регионе и городе».

По его словам, после возобновления профосмотров удалось значительно увеличить долю активно выявленных онкозаболеваний. В 2023 году показатель составил 24,6, в среднем по Орловской области 17,1. При этом 54 процента злокачественных новообразований было выявлено на ранних стадиях, когда рак лучше всего поддается лечению. Однако, подчеркнул Сезин, онконастороженность ливенцев пока низкая, что указывает на необходимость усиления санпросветработы.

«В 2022 году на базе нашей поликлиники открылся центр амбулаторной онкологической помощи с новыми функциями и задачами, – сообщил Вадим Сезин. – На базе центра амбулаторной онкологической помощи получают лечение 2147 пациентов. На завершающую стадию вышла организация стационара дневного пребывания для онкологических пациентов, завершается получение лицензии. Это позволит проводить химиотерапевтическое лечение определенных видов патологии у нас в городе. С 2024 года часть лекарственных препаратов онкологические пациенты могут выписать у нас, что тоже удобно, не нужно теперь ехать в Орел».

ИА «Орелград»