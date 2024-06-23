Под Орлом налетчики получили сроки

Двое молодых людей были признаны виновными в разбое.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Верховский районный суд Орловской области. Перед ним предстали двое подсудимых. Молодых людей обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору). К тому же они применили предмет, используемый в качестве оружия, а именно молоток.

Было установлено, что молодые люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили обворовать чужой дом. Время приближалось к полуночи. Злоумышленники считали, что в выбранном ими доме никого нет. Поэтому они, оглядевшись по сторонам, без особой опаски проникли на территорию чужого домовладения. На следствии они пояснили, что их интересовали металлические предметы. Воры собирались сдать их в пункт приема металлолома.

На шум, доносившийся со двора, из дома вышел хозяин. Он громко окликнул непрошенных гостей и потребовал объяснить, что они делают на его земле. Воры испугались и бросились наутек, хозяин дома пустился за ними в погоню, прихватив с собой молоток. Они добежали до здания Верховского комбикормового завода, где грабители резко изменили тактику. Поняв, что за ними гонится всего один человек, а их двое, злоумышленники остановились.

Сначала они «стали поочередно кидать в потерпевшего ледяные снежные глыбы, попадая тем самым по телу и ограничивая его при этом в движении». Тактика принесла успех, потому что после попадания одной из сосулек потерпевший потерял равновесие и упал на левое колено. В этот момент он выронил на землю молоток и свой мобильник. Один из воров увидел это, подскочил к потерпевшему, поднял с земли молоток и ударил им потерпевшего по голове.

К счастью, тот успел подставить руку, в противном случае он мог бы получить тяжелую травму головы. Впрочем, удар все равно получился болезненным. Увидев, что потерпевший ранен, грабители отняли у него телефон и скрылись с места происшествия. Суд дал каждому из них по два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»