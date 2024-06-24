В Орле может появиться троллейбус с автономным ходом

24.6.2024 | 11:55 Новости, Транспорт

Официальное предложение направлено на имя губернатора.

Фото: ИА «Орелград»

Приобрести троллейбус с увеличенным автономным ходом предлагает ООО «Главмазторг» – официальный российский дилер белорусского ОАО «МАЗ». Об этом пишет «Орёлтаймс».

Компания предлагает Орловской области принять транспорт в эксплуатацию с последующим выкупом. При этом его стоимость не уточняется.

Известно, что речь идёт о «МАЗ 203Т70». При получении необходимого согласия поставка может быть осуществлена до 1 декабря текущего года.

Также уточняется, что предварительные договорённости по данному вопросу были достигнуты в текущем месяце во время визита на Орловщину посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого.

Напомним, что особенность такого транспорта состоит в том, что подзарядка троллейбуса происходит без непосредственного соприкосновения с контактной сетью. Троллейбус с увеличенным автономным ходом является промежуточной ступенью развития между обычным троллейбусом и электробусом.

ИА «Орелград»


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