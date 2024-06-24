Клычков упрекнул депутатов в формировании «лоскутного одеяла»

24.6.2024 | 11:55 ЖКХ, Новости

Народные избранники тянут ремонт дворов на свои округа, не думая о комплексном подходе, считает глава Орловской области.

Фото: департамент ЖКХ

Вопрос благоустройства обсудили на совещании в администрации 24 июня. Первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин упрекнул чиновников, что, хотя объем средств на ремонт дворов не уменьшается, число объектов сокращается. В Орле падение почти в три раза. Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что в минувшем году «лично привез дополнительное финансирование», что позволило увеличить количество отремонтированных дворов.

«Это вопрос совместной работы. Я думаю, что здесь и депутат тоже мог бы подключиться для того, чтобы дополнительные средства привлекать. Мы неоднократно с городом разговаривали о том, чтобы проводить комплексный ремонт дворовых территорий, а не лоскутное одеяло пытаться сшить за много лет. Когда у нас в десятке дворов маленького микрорайона один двор ремонтируется, а девять не отремонтированы, мне кажется, логики в этом особой нет. Сегодня мы по-прежнему. Я даже не обращаюсь к городским депутатам, потому что каждый про своё: вот мне нужен этот двор».

Губернатор заявил, что у исполнительной власти подход иной – комплексный. Клычков призвал сформировать план на пятилетку.

«Мы средства дополнительные ищем, а депутаты потом их делят: кому, куда, что», – сказал Андрей Клычков.

В 2024 году в Орловской области планируют отремонтировать 98 дворовых территорий, на 11 из них уже завершены работы, сообщил профильный департамент.

ИА “Орелград”


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