В Орле снова открыли переезд в Маслозаводском переулке

Его перекрывали из-за ЧП.

О возобновлении движения по железнодорожному переезду сообщают «Вести-Орёл».

Важный объект стал недоступен для транспорта накануне днём. Причиной стало повреждение железнодорожного полотна. Примерно в 11:30 пути повредил один из грузовиков.

За время, пока переезд отдыхал от машин, рабочие заменили поврежденное полотно и резинокордовый настил.

Напомним, что данный переезд имеет важное значение. Через него следует транспорт, который едет транзитом через Орёл в Брянск или из Брянска, а также автомобилисты из микрорайона «Новая Ботаника».

ИА «Орелград»