В Орле снова открыли переезд в Маслозаводском переулке

Его перекрывали из-за ЧП.
О возобновлении движения по железнодорожному переезду сообщают «Вести-Орёл».
Важный объект стал недоступен для транспорта накануне днём. Причиной стало повреждение железнодорожного полотна. Примерно в 11:30 пути повредил один из грузовиков.
За время, пока переезд отдыхал от машин, рабочие заменили поврежденное полотно и резинокордовый настил.
Напомним, что данный переезд имеет важное значение. Через него следует транспорт, который едет транзитом через Орёл в Брянск или из Брянска, а также автомобилисты из микрорайона «Новая Ботаника».
ИА «Орелград»