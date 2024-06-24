В Орле снова открыли переезд в Маслозаводском переулке

24.6.2024 | 13:00 Новости, Транспорт

Его перекрывали из-за ЧП.

Фото: vk.com/oreladm

О возобновлении движения по железнодорожному переезду сообщают «Вести-Орёл».

Важный объект стал недоступен для транспорта накануне днём. Причиной стало повреждение железнодорожного полотна. Примерно в 11:30 пути повредил один из грузовиков.

За время, пока переезд отдыхал от машин, рабочие заменили поврежденное полотно и резинокордовый настил.

Напомним, что данный переезд имеет важное значение. Через него следует транспорт, который едет транзитом через Орёл в Брянск или из Брянска, а также автомобилисты из микрорайона «Новая Ботаника».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования