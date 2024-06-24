Число плательщиков налога от кадастровой стоимости выросло вдвое

Казна Орловской области ощутила позитивные результаты.

С докладом на совещании в администрации региона 24 июня выступила руководитель департамента госимущества Ольга Платонова. На территории Орловской области порядок исчисления налога на имущество организации от кадастровой стоимости в отношении отдельных объектов (указанных в статье 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации) установлен законом Орловской области с 1 января 2022 года. Перечень определяет департамент государственного имущества и земельных отношений. В него включают административно-деловые центры и торговые комплексы, помещения в них, нежилые помещения под офисы, торговлю, объекты общественного питания и бытового обслуживания.

Разработан порядок определения видов фактического использования, сформирована межведомственная комиссия по вопросам определения специального перечня. Впервые он был сформирован и утвержден приказом департамента в 2021 году и включал 1706 объектов. Его действие распространялось на налоговый период 2022 года. В 2023 году собственники впервые получили налоговые уведомления об оплате налогов “по-новому”. В 2023 году перечень включает уже 3495 объектов. Оценку проводят специалисты БУ ОО «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» в ходе выездного обследования.

Любое заинтересованное лицо вправе обратится в суд в случае несогласия с решением департамента о включении в перечень. В период 2023-2024 годов подано семь исковых заявлений. По одному принято решение об отказе и оно вступило в силу. По шести продолжается разбирательство, сообщила Ольга Платонова. В 2024 году БУ ОО «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» по результатам обследования составлен 41 акт на 80 объектов. Решением комиссии исключены из перечня 22 объекта.

По данным Управления Федеральной налоговой службы, поступления налога на имущество организаций за 2022 год составили 131,220 млн рублей. При этом до перехода на налогообложение с учетом особенностей статьи 378.2 НК РФ было 66,122 млн рублей. В 2023 году поступило 159,33 млн рублей, было 35,123 млн рублей.

«Рост поступлений мы видим», – сообщила Ольга Платонова.

Губернатор Орловский области Андрей Клычков поручил БУ ОО «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» на постоянно основе продолжать обследования недвижимого имущества с целью определения фактического использования. Департаменту госимущества до конца декабря следует определить печень объектов, в отношении которых применяется кадастровая стоимость, на налоговый период 2025 года.

ИА “Орелград”