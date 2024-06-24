За месяц инфляция на Орловщине подросла на полпроцента

В Банке России объяснили причины.

В мае в Орловской области показатель годовой инфляции вырос до 7,92%. По итогам предшествующего месяца он составлял 7,46%. Таким образом, инфляция подросла ещё примерно на полпроцента.

Как отметили в орловском отделении Банка России, при этом показатель в нашем регионе оказался ниже, чем в Центральном федеральном округе и России в целом (8,41% и 8,30% соответственно).

Если рассмотреть отдельные группы товаров, то продовольственные и непродовольственные тоже прибавили в цене по полпроцента, услуги подорожали чуть менее резко. Однако стоимость перевозок пассажирским транспортом подскочила сразу примерно на полтора процента (с 11,69% в апреле до 13,09% в мае).

Также в мае в области заметно подорожали молоко и сыр, медикаменты, новые отечественные автомобили, аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир.

В орловском Отделении ГУ Банка России по ЦФО такую статистику, в основном, объясняют издержками производителей, которые влияют на итоговые цены товаров и услуг. Прежде всего, издержки связаны с оплатой труда работников, а также с логистикой.

ИА «Орелград»